Москвичи вспомнили катание на колесе обозрения в СССР

Москвичи вспомнили прогулки на колесе обозрения в СССР под фотографией в Telegram-канале. «Раскачивать категорически воспрещается», — подписали снимок авторы сообщества.

«Я, помнится, раскачал однажды. Наслушался от жены», «Таким образом можно было и оставить колесо», «Всегда боялась, полностью открытые кабинки и цепочка болтается вместо дверки. Это было в мои 80-е года», «Много раз катались на подобных. Мягко говоря, страшновато было», «Я катался на колесе тоже. Помню, с мамой и братом приходили», «На аттракционе, который я посещал, катали три круга: медленно посадочный и два быстро. На третьем круге было уже не страшно», «Нас катали один круг очень медленно», — вспомнили юзеры.

«Люди, наверное, умнее были, если одной цепочки хватало», — отметил фолловер группы. На что получил ответ от другого юзера: «У нас особым шиком считалось сесть с одной стороны крупным людям, с другой худым, чтоб наклон больше был. А наверху колесо крутили. Так что на счет ума вы погорячились».

Один из подписчиков канала озадачился стоимость катания. Он спросил у других пользователей: «Кто помнит 10 или 15 копеек была цена?». По словам другого комментатора, в Парке Горького колесо обозрения было самым дешевым аттракционом в советское время, а билет туда стоил десять копеек. При этом он добавил, что очередь всегда была, почти как в Мавзолей. В 90-е катание сильно подорожало, и желающих стало значительно меньше.

Ранее в сети вспомнили первый московский «небоскреб». В сообществе рассказали, что в 1904 году восьмиэтажное здание у Красных ворот в столичных газетах называли «грандиозной постройкой».