Раскрыта причина отказаться от аудиогидов во время прогулок по Москве

Причину отказаться от аудиогидов во время прогулок по Москве раскрыла в беседе с «Мослентой» экскурсовод Елена Крыжановская.

«На мой взгляд, человеческое общение не заменит ничто и никогда. Экскурсовод — это харизма. Вряд ли аудиогид сможет привить вам любовь к городу. Он предоставит вам информацию, но особенных эмоций вы не получите», — сказала Крыжановская.

Минус такого формата экскурсий заключается в том, что техника не позволит погрузиться в атмосферу города и задать интересующие вопросы по ходу рассказа о нем. К тому же объем информации у устройства ограничен. При этом, по словам собеседницы «Мосленты», аудиогид отличная альтернатива экскурсоводу, если у туриста есть немного свободного времени и он желает бегло познакомиться с городом.

Ранее стали известны места экскурсий «Доброго автобуса» в Москве. Проект был специально создан для участников «Московского долголетия».