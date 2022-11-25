Один человек погиб в массовой аварии на МКАД

В массовой аварии на внутренней стороне 25-го километра МКАД погиб один человек, еще один получил травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы в своем Telegram-канале.

Изначально в ДТП столкнулись иномарки Škoda и Volvo. Когда водитель и пассажирка Volvo вышли оценить повреждения, с их автомобилем столкнулся Mercedes, из-за чего автомобиль Volvo совершил наезд на мужчину и женщину, находившихся на проезжей части после аварии.

«В результате дорожной аварии водитель Volvo получил ранения и был госпитализирован в медучреждение. Пассажирка Volvo от полученных травм скончалась на месте», — говорится в сообщении дорожного ведомства. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее массовая авария с участием 11 машин произошла на подмосковной трассе М-11 «Нева» в городском округе Солнечногорск. Предварительной причиной ДТП стали погодные условия.