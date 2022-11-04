Город
12:17, 04 ноября 2022
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На подмосковной трассе произошла массовая авария с участием 11 машин

На подмосковной трассе произошла массовая авария с участием 11 машин
Фото: Агентство «Москва»

На подмосковной трассе М-11 «Нева» в городском округе Солнечногорск произошла массовая авария с участием 11 машин. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

«В 8:40 на 33-м километре автодороги М-11 произошло ДТП с участием 11 машин. Пострадавших нет. Предварительная причина — погодные условия», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что ГИБДД в преддверии резкого изменения погодных условий призывает автомобилистов быть более внимательными на дорогах.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с 3 по 6 ноября объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

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