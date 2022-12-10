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21:02, 10 декабря 2022
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Стало известно число аварий с автомобилями каршеринга в Москве

Стало известно число аварий с автомобилями каршеринга в Москве
Фото: АГН «Москва»

Число аварий с автомобилями каршеринга в Москве в этом году составило 365, что на девять процентов меньше, чем годом ранее. Об этом стало известно из официального Telegram-канала столичного Департамента транспорта.

В ведомстве рассказали, что раненых в ДТП людей стало меньше на 13 процентов — 430 человек в этом году против 494 человек в прошлом. Число погибших в авариях с каршерингом уменьшилось на 24 процента.

Для повышения безопасности операторы столичного каршеринга уже ввели оценку стиля вождения, рейтинг пользователя и систему распознавания личности при регистрации и в начале аренды, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что автомобили «Москвич» задумали внедрить в такси и каршеринг.

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