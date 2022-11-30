Автомобили «Москвич» задумали внедрить в такси и каршеринг

Автозавод «Москвич» ведет переговоры с агрегаторами такси и операторами каршеринга о поставках машин — авто отечественного производства задумали внедрить в систему городского транспорта. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе автозавода.

«Мы уверены, что автомобили «Москвич» станут неотъемлемой частью транспортной системы Москвы, они смогут обеспечить потребности покупателей как для личного, так и городского транспорта — такси и каршеринга», — рассказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, сейчас ведутся переговоры со всеми агрегаторами такси и операторами каршеринга, однако конкретные договоренности пока не были достигнуты. В компании добавили, что рассчитывают на завершение переговоров уже в ближайшее время.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что первая модель после возобновления работы завода — кроссовер «Москвич-3». Их продажа начнется уже в декабре текущего года.