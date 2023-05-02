Пенсионерка случайно открыла аварийный выход в самолете и сорвала рейс в Москву

Пенсионерка во время посадки пассажиров на борт случайно открыла аварийный выход в самолете и сорвала рейс Чита — Москва, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По информации издания, утром 2 мая пассажирка пыталась опустить спинку кресла и случайно нажала рычаг открытия запасных дверей в самолете. Из-за этого авиалайнер не смог вылететь из Читы в Москву. Рейс был перенесен на вечер. Пассажирам, которые хотели улететь раньше, предложили поменять билеты.

Ранее пассажирка устроила пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Бангкока в Москву.