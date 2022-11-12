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14:58, 12 ноября 2022
1 мин.

Один человек пострадал в результате наезда «Газели» на столб в центре Москвы

Один человек пострадал в результате наезда «Газели» на столб в центре Москвы
Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Один человек пострадал в результате наезда автомобиля марки «Газель» на фонарный столб в центре Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«На Суворовской площади у дома 1/52 автомобиль "Газель" врезался в мачту городского освещения. Пострадал мужчина», — сообщил собеседник агентства. Он также добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы города.

Ранее стало известно о том, что из-за погодных условий на подмосковной трассе произошла массовая авария с участием 11 машин.

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