Шестеро детей пострадали в аварии на востоке Москвы
Шестеро детей пострадали в результате автомобильной аварии на востоке столицы. Об этом в воскресенье, 18 сентября, сообщает прокуратура Москвы.
«На СВХ в районе Лосиноостровской улицы водитель автомобиля BMW из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с автомобилем Ford, остановившемся на проезжей части из-за поломки. Со слов водителя BMW, он не увидел стоящий автомобиль», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в салоне Ford находилось шестеро несовершеннолетних пассажиров от 6 до 13 лет. Сейчас они госпитализированы.
Видео с камер видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал департамента транспорта Москвы. Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.
Ранее сообщалось о массовой аварии в столице с участием пяти автомобилей.