Шестеро детей пострадали в аварии на востоке Москвы

В ведомстве уточнили, что в салоне Ford находилось шестеро несовершеннолетних пассажиров от 6 до 13 лет. Сейчас они госпитализированы.

Видео с камер видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал департамента транспорта Москвы. Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Ранее сообщалось о массовой аварии в столице с участием пяти автомобилей.