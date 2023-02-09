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09:45, 09 февраля 2023
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Массовая авария на МКАД попала на видео

Массовая авария на МКАД попала на видео
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Массовая авария с участием семи автомобилей на внешней стороне 89 километра МКАД в районе Осташковского шоссе попала на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Говорит и показывает Москва».

«Массовое ДТП — столкнулись семь автомобилей. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», — сообщает Департамент транспорта столицы.

По состоянию на утро четверга, 9 февраля, движение в районе ДТП было полностью восстановлено. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее массовая авария произошла на внутренней стороне восьмого километра МКАД (в районе пересечения Рязанского проспекта). Последствия ДТП попали на видео.

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