Массовая авария на МКАД попала на видео

«Массовое ДТП — столкнулись семь автомобилей. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», — сообщает Департамент транспорта столицы.

По состоянию на утро четверга, 9 февраля, движение в районе ДТП было полностью восстановлено. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее массовая авария произошла на внутренней стороне восьмого километра МКАД (в районе пересечения Рязанского проспекта). Последствия ДТП попали на видео.