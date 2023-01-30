Массовая авария на МКАД попала на видео

В ведомстве отметили, что движение в районе аварии существенно затруднено, и рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее стало известно число аварий с автомобилями каршеринга в Москве. В этом году зафиксировано 365 ДТП, что на девять процентов меньше, чем годом ранее.