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11:15, 30 января 2023
1 мин.

Массовая авария на МКАД попала на видео

Массовая авария на МКАД попала на видео
Кадр: Telegram-канал Дептранса

В Москве на МКАД произошла массовая авария. Момент ДТП попал на видео, публикованное в Telegram-канале Дептранса.

«На внутренней стороне восьмого километра МКАД (в районе пересечения Рязанского проспекта) столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», —говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что движение в районе аварии существенно затруднено, и рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее стало известно число аварий с автомобилями каршеринга в Москве. В этом году зафиксировано 365 ДТП, что на девять процентов меньше, чем годом ранее.

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