Авария с участием двух грузовиков в Москве попала на видео

ДТП с участием двух грузовиков и одного легкового авто на внешней стороне 41-го километра МКАД попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Машины столкнулись в районе съезда на Калужское шоссе. Сейчас на месте работают оперативные службы города.