17:18, 02 июля 2023
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Авария с участием двух грузовиков в Москве попала на видео
ДТП с участием двух грузовиков и одной легковушки на 41-м километре МКАД попало на видео.
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
ДТП с участием двух грузовиков и одного легкового авто на внешней стороне 41-го километра МКАД попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Машины столкнулись в районе съезда на Калужское шоссе. Сейчас на месте работают оперативные службы города.
«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону съезда на улицу Павла Фитина затруднено, выбирайте пути объезда», — пишет ведомство.
Ранее жесткое столкновение мотоцикла с BMW в центре Москвы попало на видео.