Один человек погиб и двое пострадали в аварии на подмосковной трассе в городском округе Щелково. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, ДТП произошло на 79-м километре Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). На трассе столкнулись автомобили Nissan и Hyundai, которые ехали в одном направлении.

Сообщается, что движение транспорта в месте аварии затруднено. На месте работают оперативные службы города.

Ранее стало известно, что шесть человек госпитализировали после крупной аварии в Москве.