Синоптик пообещал москвичам августовское тепло

По-августовски теплую погоду пообещал жителям Москвы в воскресенье, 3 сентября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В беседе с РИА Новости он заявил, что в этот день воздух прогреется до 22 градусов.

На территории Московской области воздух прогреется до 18-23 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и северо-западным ветром с порывами до восьми метров в секунду.

Синоптик также добавил, что сегодня ожидаются магнитные бури.

Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил о похолодании в Москве с четверга, 7 сентября.