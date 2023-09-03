10:58, 03 сентября 2023
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Синоптик пообещал москвичам августовское тепло
Синоптик Тишковец заявил, что в Москве 3 сентября будет по-августовски тепло.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
По-августовски теплую погоду пообещал жителям Москвы в воскресенье, 3 сентября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В беседе с РИА Новости он заявил, что в этот день воздух прогреется до 22 градусов.
На территории Московской области воздух прогреется до 18-23 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и северо-западным ветром с порывами до восьми метров в секунду.
Синоптик также добавил, что сегодня ожидаются магнитные бури.
Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил о похолодании в Москве с четверга, 7 сентября.