В Москве создадут комплекс по производству деталей для авиадвигателей

Крупнейший в стране комплекс по выпуску деталей для авиадвигателей создадут в Москве, пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники в авиаотрасли. На одной территории объединят производство двух компаний из Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, подразделение «Ростеха»).

«В четырех корпусах общей площадью более 77 тысяч квадратных метров ОДК развернет производство комплектующих для самолетных двигателей ПД-14, ПД-8 и вертолетных ВК-650В, ВК-1600В», — цитирует издание одного из собеседников.

По данным источников «Известий», госкорпорация «Ростех» хочет объединить на одной площадке производства ПК «Салют» и Московского машиностроительного предприятия имени В.В. Чернышева. Проектная документация находится на завершающей стадии утверждения, а базовой площадкой для комплекса была выбрана территория «Салюта» на проспекте Буденного на территории ВАО.

Ранее запуск производства и новую вывеску завода «Москвич», сменившую старую, с названием работавшего на этом месте завода Renault, обсудили жители столицы.