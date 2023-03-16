17:53, 16 марта 2023
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Пять человек погибли в автоаварии в Подмосковье
В ДТП на автодороге «Каспий» погибли пять человек и четверо пострадали.
Фото: Telegram-канал «Прокуратура Московской области»
Пять человек погибли и четверо пострадали в ДТП на 132-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в четверг, 16 марта, сообщает прокуратура Московской области.
По данным ведомства, водитель автомобиля Nissan выехал встречную полосу движения и в лоб столкнулся с легковой машиной. Пострадали с травмами различной тяжести доставили в больницу.
Ранее в Москве столкновение ДТП с участием коммунальной машины попало на видео. Водитель на легковом авто влетел в грузовик-уборщик.