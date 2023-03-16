09:59, 16 марта 2023
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ДТП с легковым авто и коммунальным грузовиком-уборщиком попало на видео
Водитель легкового авто влетел в коммунальный грузовик-уборщик в Москве.
Кадр: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
В Москве столкновение авто с коммунальной машиной попало на видео, опубликованное в Telegram-канале Дептранса. Водитель на легковом автомобиле влетел в грузовик-уборщик.
Как отметили в ведомстве, авария произошла на северо-востоке столицы. Спецтехника двигалась по крайней левой полосе с включенными проблесковыми маячками, в нее на скорости врезался автомобиль каршеринга. Сведений о пострадавших нет.
Ранее массовое ДТП произошло на МКАД. Там столкнулись четыре машины.