ДТП с легковым авто и коммунальным грузовиком-уборщиком попало на видео

В Москве столкновение авто с коммунальной машиной попало на видео, опубликованное в Telegram-канале Дептранса. Водитель на легковом автомобиле влетел в грузовик-уборщик.

Как отметили в ведомстве, авария произошла на северо-востоке столицы. Спецтехника двигалась по крайней левой полосе с включенными проблесковыми маячками, в нее на скорости врезался автомобиль каршеринга. Сведений о пострадавших нет.

Ранее массовое ДТП произошло на МКАД. Там столкнулись четыре машины.