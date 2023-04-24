10:27, 24 апреля 2023
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Автоавария с участием автомобиля Tesla в Москве попала на видео
В ДТП с участием автомобиля Tesla на северо-западе Москвы пострадали два человека.
Кадр: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
Автоавария с участием автомобиля Tesla произошла в Москве. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Как сообщает телеканал 360, автомобиль марки Telsa врезался в стоявший на аварийке в Северо-Западном тоннеле Nissan. В результате ДТП были госпитализированы два человека. По имеющейся информации, у одного из пострадавших выявили закрытую черепно-мозговую травму и перелом грудины. О состоянии другого водителя не сообщается.
Ранее массовое ДТП с участием иностранца на Lamborghini произошло в Москве.