Автоавария с участием автомобиля Tesla в Москве попала на видео

Автоавария с участием автомобиля Tesla произошла в Москве. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Как сообщает телеканал 360, автомобиль марки Telsa врезался в стоявший на аварийке в Северо-Западном тоннеле Nissan. В результате ДТП были госпитализированы два человека. По имеющейся информации, у одного из пострадавших выявили закрытую черепно-мозговую травму и перелом грудины. О состоянии другого водителя не сообщается.

Ранее массовое ДТП с участием иностранца на Lamborghini произошло в Москве.