Массовое ДТП с участием иностранца на Lamborghini произошло в Москве

Массовое ДТП произошло на Пушкинской площади в центре Москвы. Виновником аварии стал иностранец на арендованной Lamborghini, передает телеканал РЕН ТВ.

Водитель элитной иномарки столкнулся с такси, а оно — еще с одним автомобилем. По данным очевидцев, мужчина на рулем Lamborghini нарушил правила дорожного движения и повернул налево в неположенном месте. Никто из участников столкновения не пострадал. Правонарушитель признал свою вину.

Ранее на видео попал момент ДТП в Москве с участием телеведущего Дмитрия Диброва. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль шоумена при перестроении врезается в полицейский микроавтобус.