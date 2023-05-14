23:00, 14 мая 2023
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Автобус посольства Узбекистана столкнулся с каретой скорой помощи в Москве
Микроавтобус посольства Узбекистана столкнулся с каретой скорой помощи в Москве.
Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»
Микроавтобус посольства Узбекистана столкнулся с каретой скорой помощи на юго-западе Москвы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.
Как рассказал собеседник телеканала, авария произошла у станции метро «Новые Черемушки» в воскресенье, 14 мая. Он уточнил, что машина скорой на большой скорости ехала с проблесковым маячком. Никто из пассажиров и водителей автотранспорта в ДТП не пострадал.
Ранее автомобиль BMW на скорости влетел в отбойник в Москве и попал на видео.