Город
Опубликовано 28 июля 2026, 13:19
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Автобус с пассажирами влетел в дерево на юге столицы

Автобус с пассажирами влетел в дерево на юге Москвы, пострадали 17 человек.
Автобус с пассажирами влетел в дерево на юге столицы
Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Пассажирский автобус влетел в дерево на юге Москвы. Пострадали 17 человек, двое из них — дети. Об этом пишет MSK1.RU.

Как сообщили в пресс-службе Мосгортранса, ДТП с участием автобуса M19 произошло на улице Академика Миллионщикова в районе Нагатино-Садовники в 10:34. Некоторые из находившихся в салоне пассажиров не могли подняться без посторонней помощи, отмечал РЕН ТВ. В результате инцидента травмы получили 17 человек, всех пострадавших госпитализировали.

В пресс-службе Дептранса сообщили, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Предварительно, водителю автобуса стало плохо за рулем, после чего он потерял управление, пишет 112.

Ранее сообщалось, что на трассе в Москве произошли взрыв и пожар, загорелись фура и легковой автомобиль. По некоторым данным, два человека в легковой BMW погибли на месте происшествия. Также пострадал мотоциклист, который был одним из участников аварии.

Автор:Анна Вальман
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