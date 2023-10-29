Действующий автобус времен СССР попал на видео в Москве

Автобус бордового цвета времен СССР, проехавший по улицам столицы, заметили и сняли на видео недалеко от станции метро «ВДНХ». Ролик опубликовали в Telegram-канале «Первый Московский».

«Разрыв временной петли», «И проезд на нем будет стоить пять копеек», «В студенческие годы ездил на таком на учебу, как сейчас помню этот запах и звук», «В детстве я всегда мечтал сесть впереди, чтобы почувствовать, что я водитель», «На стиле», — прокомментировали юзеры.

Ранее автобус «прямиком из СССР» заметили на дороге в Москве. ЛиАЗ-677 проехал по Бабушкинскому району столицы.