Работник магазина подменил автодиски и обогатился на миллионы рублей

В результате правоохранители задержали двух подозреваемых в совершении преступления. Они признались, что осуществляли незаконную деятельность с ноября прошлого года. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ («Кража»).

Ранее сообщалось, что москвич взял в аренду электроинструменты и распродал их на десятки тысяч рублей.