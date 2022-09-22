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10:33, 22 сентября 2022
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Работник магазина подменил автодиски и обогатился на миллионы рублей

Работник магазина подменил автодиски и обогатился на миллионы рублей
Кадр: телеграм-канал «МВД МЕДИА»

Работник магазина в течение нескольких месяцев подменял автомобильные диски и успел обогатится на миллионы рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России.

По данным ведомства, 31-летний мужчина работал в магазине автозапчастей и заменял содержимое коробок с тормозными дисками на более дорогостоящие агрегаты. Затем он передавал артикулы подмененного товара своему 30-летнему знакомому, который заказывал его, оплачивал, забирал, а после передавал их своему подельнику, получая за сделанную работу пять тысяч рублей. Похищенное имущество впоследствии продавалось. Таким образом был похищен 41 комплект сцеплений для машин на два миллиона рублей.

В результате правоохранители задержали двух подозреваемых в совершении преступления. Они признались, что осуществляли незаконную деятельность с ноября прошлого года. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ («Кража»).

Ранее сообщалось, что москвич взял в аренду электроинструменты и распродал их на десятки тысяч рублей.

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