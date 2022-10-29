Город
11:16, 29 октября 2022
1 мин.

В ДТП с загоревшимся автомобилем в Подмосковье пострадали два человека

В ДТП с загоревшимся автомобилем в Подмосковье пострадали два человека
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Два человека пострадали в ДТП с горящим авто в подмосковном Жуковском. Инцидент произошел на улице Туполева, у дома 26, сообщили ТАСС в субботу, 29 октября, ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем марки Volkswagen, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие с последующим возгоранием», — говорится в сообщении.

Водитель авто и его пассажир получили телесные повреждения. Они были госпитализированы. По предварительным данным, в ДТП попал автомобиль каршеринга.

Ранее в Подмосковье машина опрокинулась на автобусную остановку и задавила подростка. Погибшей оказалась 16-летняя девушка.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.