Автомобиль ассенизаторской службы затопил улицу в Москве и попал на видео

На кадрах видно, как нечистоты из цистерны грузовика льются на асфальт. Водитель вышел оценить масштабы аварии, еще один мужчина, находясь на проезжей части, снимает происходящее на камеру телефона. «Когда день не задался», — прокомментировали увиденное в группе.

Ролик развеселил пользователей сети. «"Какавозик" чуть-чуть не дотерпел», «Это к деньгам», «Вот она — безысходность», — посмеялись комментаторы.

Ранее жителей Подмосковья развеселил автомобиль ассенизаторской службы с необычной надписью. Автомобили с надписью «Какавозик. Еду за вашим счастьем» заметили в Дмитрове.