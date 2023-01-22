Автомобиль ассенизаторской службы рассмешил жителей Подмосковья

На дорогах подмосковного Дмитрова был замечен автомобиль ассенизаторской службы с необычной надписью. Внешний вид машины рассмешил подписчиков группы «Типичный Дмитров» во «ВКонтакте».

«Когда вижу на дороге, всегда говорю: "Здравствуй, здравствуй, говнокачка! Значит, будет нам удачка!"», «Без шуток, они бывает находят среди всего этого золото. В буквальном смысле слова. Кто-то роняет золотые украшения и даже медали», «"Ваши экскременты, мой хлеб с маслом" — вот правильный слоган», — прокомментировали юзеры.

На транспортном средстве крупными желтыми фигурными буквами написано «Какавозик. Еду за вашим счастьем».

Ранее на улицах Москвы заметили автомобиль «Службы депортации инопланетян». Внешний вид машины рассмешил многих пользователей сети.