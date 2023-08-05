09:49, 05 августа 2023
1 мин.
Автомобиль на скорости снес легковушку на МКАД и попал на видео
Автомобиль на скорости протаранил легковую машину на МКАД.
Кадр: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
Автомобиль на скорости протаранил легковую машину на МКАД. Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал столичного Дептранса.
По данным ведомства, авария случилась на 47-м километре автодороги в районе развязки с Боровским шоссе. Иномарка на скорости въехала в стоящий на дороге автомобиль. В настоящий момент на месте ведут работу оперативные службы города.
Информации о пострадавших пока нет. Обстоятельства и причины ДТП выясняются. Движение на месте аварии восстановлено.
Ранее было опубликовано видео аварии с перевернувшимся и задымившимся автомобилем на МКАД.