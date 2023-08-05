Автомобиль на скорости снес легковушку на МКАД и попал на видео

Автомобиль на скорости протаранил легковую машину на МКАД. Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал столичного Дептранса.

По данным ведомства, авария случилась на 47-м километре автодороги в районе развязки с Боровским шоссе. Иномарка на скорости въехала в стоящий на дороге автомобиль. В настоящий момент на месте ведут работу оперативные службы города.