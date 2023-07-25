14:03, 25 июля 2023
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Опубликовано видео аварии с перевернувшимся и задымившимся автомобилем на МКАД
На МКАД автомобиль перевернулся и задымился после столкновения с отбойником.
Кадр: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
На МКАД автомобиль перевернулся и задымился после столкновения с отбойником. Видео аварии опубликовано в Telegram-канале столичного Дептранса.
По данным ведомства, ДТП произошло на внешней стороне 64-го километра МКАД. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с отбойником, машина перевернулась на крышу.
Горожан предупредили о затруднении движения рядом с местом аварии.
Ранее смертельное ДТП с участием мотоцикла и иномарки в Москве попало на видео.