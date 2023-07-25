Опубликовано видео аварии с перевернувшимся и задымившимся автомобилем на МКАД

На МКАД автомобиль перевернулся и задымился после столкновения с отбойником. Видео аварии опубликовано в Telegram-канале столичного Дептранса.

По данным ведомства, ДТП произошло на внешней стороне 64-го километра МКАД. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с отбойником, машина перевернулась на крышу.

Горожан предупредили о затруднении движения рядом с местом аварии.

Ранее смертельное ДТП с участием мотоцикла и иномарки в Москве попало на видео.