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11:44, 22 февраля 2023
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Автомобиль сбил брата с сестрой на пешеходном переходе в Подмосковье

Автомобиль сбил брата с сестрой на пешеходном переходе в Подмосковье
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Автомобиль сбил брата с сестрой 2017 и 2010 годов рождения на пешеходном переходе в Подмосковье, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«В результате наезда девочка получила травмы несовместимые с жизнью, второй госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями», — говорится в пресс-релизе.

ДТП произошло вечером вторника, 21 февраля. По данным следствия СК, виновник аварии не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом и не успел затормозить, выехав на него.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Мужчина задержан.

Ранее со сбившей насмерть женщину актрисы Анны Большовой сняли обвинения.

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