Автомобиль сбил брата с сестрой на пешеходном переходе в Подмосковье
Автомобиль сбил брата с сестрой 2017 и 2010 годов рождения на пешеходном переходе в Подмосковье, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.
«В результате наезда девочка получила травмы несовместимые с жизнью, второй госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями», — говорится в пресс-релизе.
ДТП произошло вечером вторника, 21 февраля. По данным следствия СК, виновник аварии не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом и не успел затормозить, выехав на него.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Мужчина задержан.
Ранее со сбившей насмерть женщину актрисы Анны Большовой сняли обвинения.