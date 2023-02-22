Автомобиль сбил брата с сестрой на пешеходном переходе в Подмосковье

Автомобиль сбил брата с сестрой 2017 и 2010 годов рождения на пешеходном переходе в Подмосковье, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«В результате наезда девочка получила травмы несовместимые с жизнью, второй госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями», — говорится в пресс-релизе.

ДТП произошло вечером вторника, 21 февраля. По данным следствия СК, виновник аварии не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом и не успел затормозить, выехав на него.