Со сбившей насмерть женщину актрисы Анны Большовой сняли обвинения

Обвинения после смертельного ДТП сняли с актрисы Анны Большовой, которая осенью 2022 года насмерть сбила женщину в Калужской области. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает Shot.

«Теперь уголовное дело возбудили в отношении мужа погибшей — за "оставление в опасности"», — написали журналисты.

Ранее в октябре прошлого года сообщалось, что поздно вечером в районе деревни Грачевка Жуковского района автомобиль Большовой совершил наезд на пешехода-женщину 1991 года рождения. Позже родственница погибшей Олеси Борисенко сообщала, что ее муж в тот вечер высадил супругу из авто в нетрезвом состоянии и оставил одну в плохо освещенном месте, после чего уехал.

По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).