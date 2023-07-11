07:38, 11 июля 2023
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Автомобиль популярного супергероя заметили в центре Москвы
Бэтмобиль заметили на парковке в центре Москвы.
Кадр: фильм «Бэтмен: Начало»
На парковке в центре столицы заметили автомобиль популярного супергероя вселенной DC Бэтмена. Фото необычной машины на парковке опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?»
Черная двухместная машина с вытянутым кузовом и капотом в стиле ретро восхитила россиян. «Шикарно», «В субботу видели ее в центре», «Крутая тема», — написали они.
Многие пользователи угадали марку Бэтмобиля — Morgan Motor Company. Это британский производитель лимитированных спортивных иномарок класса люкс, основанный в 1909 году. Все автомобили Morgan выполнены в стиле ретро и собираются вручную.
Ранее пользователей сети восхитил старый автомобиль «Москвич» голубого цвета. Машину заметили в одном из московских дворов.