Ретро-автомобиль в московском дворе восхитил пользователей сети

В одном из дворов на севере столицы заметили старый автомобиль «Москвич» голубого цвета. Фото ретро-машины опубликовали в Telegram-канале «Дмитровский район Москвы М125».

«Кто разбирается, какого года выпуска?» — поинтересовалась администрация группы. Комментаторы предположили, что на снимке запечатлена машина 1960 года. «Я знаю, что у моих родителей был такой Москвич, год был 1959», — отметила одна из подписчиц.

Владелец машины прикрепил на стекло объявление о ее продаже. В комментариях нашлись те, кто задумался над приобретением раритета в хорошем состоянии.

«Москвич» — популярная советская марка малолитражных автомобилей, выпускающаяся с 1947 года. Он выпускался на «Московском заводе малолитражных автомобилей» (МЗМА), в 1968 году переименованном в «Автомобильный завод имени Ленинского комсомола» (АЗЛК).

Ранее в столице на продажу выставили «Москвич» 1962-го года за три миллиона рублей.