Определены самые популярные у россиян автомобили

Самые популярные прошедшим летому у россиян автомобили определили аналитики «СберАвто» и «СберСтрахование», сообщают «Известия».

Российская Lada Granta стала наиболее востребованной машиной. На втором месте в рейтинге расположился корейский Kia Rio, а на третьем — его соотечественник Hyundai Solaris.

При этом полисы КАСКО чаще всего летом оформляли владельцы Kia. Такая страховка также интересовала россиян, которые приобрели машины марок Hyundai, Toyota, BMW и Volkswagen.

Ранее катающиеся по лобовому стеклу авто москвича «козлы из КАСКО» попали на видео.