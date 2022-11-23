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12:05, 23 ноября 2022
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В столице началась серийная сборка автомобилей «Москвич»

В столице началась серийная сборка автомобилей «Москвич»
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Серийная сборка автомобилей «Москвич» началась на бывшем заводе Renault в столице. Об этом сообщил корреспондент ТАСС, который побывал на торжественной церемонии открытия производства.

По имеющейся информации, первым автомобилем, сошедшим с отечественного конвейера, стал кроссовер, который получил название «Москвич 3».

На церемонии запуска нового производства присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный директор автозавода «Москвич», заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

Ранее Собянин заявил, что через несколько лет в Москве планируется запустить российскую платформу электромобилей.

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