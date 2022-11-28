Назван срок старта продаж новых кроссоверов «Москвич»

Срок старта продаж новых кроссоверов «Москвич» назвали в Telegram-канале столичного Дептранса.

«Серийная сборка авто на заводе "Москвич" началась 23 ноября. Первая модель после возобновления работы завода — кроссовер "Москвич-3". Продажа первых машин начнется в декабре», — говорится в сообщении.

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, сейчас идет серийная сборка, а в конце следующего года удастся выйти на объем локализации, который был, например, у завода Renault, работавшего на этом месте до 2022 года. В планах к 2025 году выпускать авто, полностью состоящие из отечественных компонентов и выпущенные на российской платформе, отметил он.

Ранее в столице началась серийная сборка автомобилей «Москвич».