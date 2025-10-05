Автомобилистам в Москве назвали сроки смены резины

Автомобилистам в Москве пока не стоит задумываться о смене летней резины на зимнюю. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанд.

По его словам, поднимать этот вопрос не стоит раньше 20 октября. Он также напомнил, что летняя резина теряет свои эластичные свойства, если температура устойчиво ниже минус 5 градусов.

Ранее сообщалось, что количество угонов и краж автомобилей в Москве за последние 13 лет снизилось почти до минимума. По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), число таких преступлений уменьшилось на 96 процентов по сравнению с 2012 годом.