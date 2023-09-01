Автомобилистов предупредили об изменении движения в двух районах Москвы

Схему движения решили изменить в Выхино-Жулебино и Тимирязевском районе Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Тимирязевском проезде и на Петровской площади схема движения изменилась на одностороннюю. Теперь по Петровской площади можно ехать только по часовой стрелке, а по Тимирязевскому проезду — от Петровской площади в сторону улицы Прянишникова», — говорится в сообщении.

Благодаря нововведениям, пропускная способность дороги увеличилась на 40 процентов и появилось более полсотни парковочных мест.

С 16 сентября в Выхино-Жулебино изменится движение на дублере Лермонтовского проспекта: участок от дома 6 в сторону дома 2, корпуса 1 станет односторонним. Такая мера позволит сделать более широкую проезжую часть, с 21 парковочным местом, исключая вероятность хаотично оставленных машин.

Ранее козы пересекли дорогу рядом с пешеходным переходом в Москве и попали на видео.