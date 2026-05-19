Автомобилистов призвали к осторожности на дорогах в условиях жары

Автомобилистам столичного региона следует соблюдать особую осторожность на дорогах в условиях жары. Об этом АГН «Москва» узнало от пресс-службы Минтранса Московской области.

В ведомстве напомнили, что до конца недели в городе будет сохраняться температура воздуха до 30 градусов тепла. Минтранс призвал соблюдать технику безопасности в условиях аномальной жары.

«В активные солнечные часы минимизируйте время пребывания на улице, пейте больше воды и не садитесь за руль, если чувствуете недомогание. Жара влияет на организм подобно алкоголю, что может привести к потере концентрации внимания», — призвали водителей.

Кроме того, в Минтрансе призвали не оставлять в нагретых салонах авто детей и животных, а также парковаться в тени, закрыв машину чехлом или светоотражающим экраном.

