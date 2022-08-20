Раскрыта новая схема автоподставщиков

Новую схему автоподставщиков на дорогах раскрыл в разговоре с «Прайм» автомобильный эксперт Егор Васильев. Он предупредил, что злоумышленники изобрели новый способ мошенничества с использованием стояночного тормоза.

«Если автомобиль внезапно перестроился перед вами, имеет на кузове признаки мелких аварий, затонирован, и его водитель двигается рывками, то ускоряясь, то замедляясь, причем, часто в противофазе с логикой движения, то это повод обратить на него повышенное внимание», — сказал он.

Васильев объяснил, что во время такого торможения у машины афериста не загораются стоп-сигналы. Это, по его словам, притупляет внимание потенциальной жертвы. Специалист уточнил, что использование стояночного тормоза не так эффективно, как использование штатных тормозов, однако на небольшой скорости оно может оказаться достаточным для создания аварийной ситуации.

Ранее в Москве раскрыли мошенническую схему автоподставщика-юриста. На страховых выплатах мужчина заработал около 130 миллионов рублей.