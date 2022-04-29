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В Москве мужчина украл автошины на пять миллионов рублей

В Москве мужчина украл автошины на пять миллионов рублей
Фото: Aleksandr Schemlyaev / Globallookpress.com

Мужчина, работающий в компании по осуществлению технической помощи на дорогах и транспортировке неисправных автомобилей, украл со склада 360 автошин на общую сумму более пяти миллионов рублей. Об этом стало известно в пятницу, 29 апреля.

По данным пресс-службы МВД ГУ МВД России по Москве, о пропаже в полицию заявил руководитель компании. Оперативники заподозрили в краже работника компании, ранее судимого 25-летнего иностранного гражданина. Как выяснилось, он арендовал грузовик и перевез краденое в другое место.

Подозреваемый задержан, похищенное найдено и изъято. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»), сообщает пресс-служба.

Ранее неизвестный похитил с парковочного места на паркинге в центре Москвы три электросамоката на общую сумму 1,4 миллиона рублей.

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