Автоугонщик поджег несколько машин в Москве и попал на видео
Ранее судимый автоугонщик поджег несколько машин в Москве.
Ранее судимый автоугонщик поджег несколько машин в Москве. Видео с камер видеонаблюдения было опубликовано в Telegram-канале «МВД Медиа».
По данным полиции, житель столицы угнал с 5-й улицы Соколиной Горы автомобиль марки ВАЗ, доехал до соседней улицы Буракова и поджег зажигалкой обивку салона. Таким же способом он поджег еще два автомобиля.
Сумма нанесенного ущерба от действий злоумышленника составила более 200 тысяч рублей. 32-летний ранее судимый подозреваемый задержан. Возбуждены уголовные дела по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества и неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
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