Автоугонщик поджег несколько машин в Москве и попал на видео

Сумма нанесенного ущерба от действий злоумышленника составила более 200 тысяч рублей. 32-летний ранее судимый подозреваемый задержан. Возбуждены уголовные дела по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества и неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Ранее приезжие украли скульптуру лошади в натуральную величину в Москве и попали на видео.