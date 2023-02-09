Угрожавшего беременной женщине автоугонщика застрелили в Подмосковье

Подозреваемый в попытке угона автомобиля был застрелен при оказании вооруженного сопротивления полицейскому наряду в городском округе Пушкино, сообщает главное управление МВД России по Московской области. По данным ведомства, он угрожал беременной женщине.

«В настоящее время по факту произошедшего проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств», — говорится в пресс-релизе.

Заявление о попытке угона автомобиля в поселке Правдинский поступило в дежурную часть утром среды, 8 февраля. Полицейские обнаружили по адресу мужчину в заведенном автомобиле и попытались его задержать. Подозреваемый вырвался и забежал в соседний дом.

«Там он, угрожая физической расправой хозяину и его беременной жене, забрался на второй этаж», — сообщает пресс-служба.

По сообщению ведомства, добровольно сдаться мужчина отказался, а при захвате оказал сопротивление и «попытался нанести удар одному из стражей порядка ударно-режущим инструментом». Сотрудник полиции выстрелом из табельного оружия ранил подозреваемого. Прибывшие на место врачи скорой констатировали его смерть.

Ранее полицейские устроили погоню на МКАД за нарушителем, который совершал опасные маневры и отказывался останавливать свой автомобиль.