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15:47, 17 января 2023
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Полицейские устроили погоню на МКАД за нарушителем с «секретным заданием»

Полицейские устроили погоню на МКАД за нарушителем с «секретным заданием»
Кадр: Telegram-канал «МВД Медиа»

Полицейские устроили погоню на МКАД за нарушителем, который совершал опасные маневры и отказывался останавливать свой автомобиль, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Занимался своими делами, секретными», — прокомментировал многочисленные правонарушения задержанный, отметив при этом, что в момент погони за ним инспекторов ГИББДД «был на задании». Мужчина также рассказал, что каких-либо запрещенных веществ или алкоголя не употреблял.

По словам Ирины Волк, автомобиль «Нива», который совершал опасные маневры, полицейские заметили на территории Северо-Восточного административного округа Москвы. Законные требования об остановке он игнорировал и на большой скорости продолжал движение, пытаясь скрыться. При этом во время преследования на Московской кольцевой автодороге совершил касательное столкновение со служебным автомобилем.

Правоохранители в соответствии с Федеральным законом «О полиции» для остановки транспортного средства применили табельное оружие. После того, как выстрелы повредили три колеса машины, автомобиль остановился, а водителя задержали и доставили в отдел полиции.

В отношении задержанного были составлены девять протоколов по различным статьям об административных правонарушениях. Стало известно, что ранее он неоднократно привлекался к ответственности и был лишен водительских прав. Нарушитель направлен на медицинское освидетельствование.

Ранее погоня со стрельбой за автомобилем каршеринга попала на видео в Москве.

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