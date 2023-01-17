Полицейские устроили погоню на МКАД за нарушителем с «секретным заданием»

Полицейские устроили погоню на МКАД за нарушителем, который совершал опасные маневры и отказывался останавливать свой автомобиль, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Занимался своими делами, секретными», — прокомментировал многочисленные правонарушения задержанный, отметив при этом, что в момент погони за ним инспекторов ГИББДД «был на задании». Мужчина также рассказал, что каких-либо запрещенных веществ или алкоголя не употреблял.

По словам Ирины Волк, автомобиль «Нива», который совершал опасные маневры, полицейские заметили на территории Северо-Восточного административного округа Москвы. Законные требования об остановке он игнорировал и на большой скорости продолжал движение, пытаясь скрыться. При этом во время преследования на Московской кольцевой автодороге совершил касательное столкновение со служебным автомобилем.