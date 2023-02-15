Собянин рассекретил судьбу бывшего автозавода ЗИЛ

Судьбу территории бывшего автозавода ЗИЛ рассекретил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, это место скоро станет новым столичным районом.

«Сегодня это одна из крупнейших площадок комплексного развития города. Помимо жилья, рабочих мест, здесь создаются и новые транспортные системы, включая автомобильные дороги, мосты, набережные», — поделился градоначальник.

В ближайшие годы на этой территории будут завершены два важных объекта: будет построена новая автомобильная магистраль и положено начало новой ветке столичного метро — Троицкой.

«Мы построим новую автомобильную магистраль вдоль набережных Москвы-реки с мостом через затон Новинки. Она существенно разгрузит Третье транспортное кольцо и проспект Андропова. Мост откроем уже в этом году», — поделился подробностями Собянин.

Станция метро «ЗИЛ» Троицкой ветки уже активно строится. Ее открытие, уверен мэр, даст жителям множество новых маршрутов, которые значительно сэкономят время в пути.

«Например, от "ЗИЛа" до "Академической" можно будет доехать всего за шесть минут, а до "Новаторской" — за 12 минут», — уточнил он.

«Станция "ЗИЛ" войдет в состав крупного ТПУ, объединяющего метро, МЦК и наземный транспорт. В дальнейшем здесь можно будет пересесть и на Бирюлевскую линию. Ввод участка от "ЗИЛа" до "Коммунарки" разгрузит Сокольническую линию на 11 процентов, а Калужское шоссе — на 15 процентов», — добавил глава столицы.

Ранее Собянин заявил о создании Четвертого транспортного кольца. По его словам, строительство Московского скоростного диаметра, Южной рокады и нескольких развязок на МКАД позволят замкнуть его уже в ближайшее время.