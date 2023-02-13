Собянин заявил о создании Четвертого транспортного кольца

О создании Четвертого транспортного кольца в своем блоге заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, строительство Московского скоростного диаметра, Южной рокады и нескольких развязок на МКАД позволят замкнуть его уже в ближайшее время.

«Вместе с ранее построенными дорогами эти магистрали естественным образом сформируют Четвертое транспортное кольцо и тем самым создадут новую транспортную реальность для миллионов московских автомобилистов. В большинство районов средней части города можно будет проехать напрямую, кратчайшим путем, минуя МКАД, ТТК и центральную часть города», — пояснил градоначальник.

Основной участок Московского скоростного диаметра уже введен в эксплуатацию. До конца года должно открыться движение по южному участку МСД от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Варшавского шоссе, сообщил Собянин.

Всего с учетом дублеров, съездов и развязок в составе МСД будет построено 103 эстакады, 24 путепровода, девять мостов и пять тоннелей. Вдвое больше, чем в свое время было построено в составе Третьего транспортного кольца.

Одновременно с МСД будет завершено и формирование Южной рокады. Кроме того, будет закончена реконструкция развязок на МКАД, в результате можно будет беспрепятственно выехать с Каширского шоссе и Южной рокады на федеральную трассу М-4 «Дон».

Кроме того, откроется Северный дублер Кутузовского проспекта — магистраль пройдет от делового центра «Москва-Сити» и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей и далее выйдет на Северный обход города Одинцово в Московской области.

В этом году будет завершена реконструкция Дмитровского путепровода и открыта дорога «Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево», которая станет продолжением введенной в эксплуатацию в 2019 году трассы «Калужское шоссе — деревня Яковлево».

Ранее Сергей Собянин анонсировал масштабное благоустройство поймы реки Жужи.