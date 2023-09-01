В багаже россиянина в аэропорту Внуково нашли мертвых животных

Таможенники аэропорта Внуково обнаружили в багаже россиянина, прилетевшего из Каира, 12 мертвых фенеков без видимых внешних повреждений, сообщили «Мосленте» в пресс-службе ФТС.

«Животных без признаков жизни выявила в ходе контроля на "зеленом" коридоре бельгийская овчарка таможенников. Она привлекла внимание инспекторов к тканевому чемодану красного цвета, в котором были проделаны отверстия для воздуха», — говорится в сообщении.

Животные лежали в трех плетеных коробках в чемодане вместе с испорченными фруктами, вяленой рыбой и упаковками с чипсами. Их направили на экспертизу, отметили в ведомстве.

По словам мужчины, он приобрел четырех-пяти месячных фенеков на рынке в Каире за 600 долларов с целью разведения и содержания в неволе. Так, он периодически завозит экзотических животных для эстетического удовольствия и профессионального интереса. Пассажир заверил, что на момент упаковки животные были живы.

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