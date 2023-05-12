Сотрудники российского Интерпола задержали в Москве балканского наркоторговца

Балканский наркоторговец, объявленный в международный розыск, задержан в пятницу, 12 мая, в Москве сообщает пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, 36-летний гражданин Черногории Дражен Милович был объявлен в международный розыск правоохранительными органами этой страны за совершенную в 2019 году покупку партии кокаина и переправку ее в Боснию и Герцеговину.

Наркодилер был задержан сотрудниками Российского национального бюро Интерпола и оперативниками Управления уголовного розыска МВД России. Его ждет экстрадиция в Черногорию.

Ранее сообщалось об изъятии сотрудниками ФСБ России 700 килограммов кокаина у наркоторговцев в Подмосковье. Стоимость партии оценивается в 2,5 миллиарда рублей.