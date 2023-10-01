«Балкон для эгоиста» в Подмосковье удивил пользователей сети

Пользователей сети удивил размер балкона в многоквартирном доме в жилом комплексе «Мытищи Парк» в Подмосковье. Фотографией очевидцы поделились в группе «Топ СВАО г. Москвы» во «ВКонтакте». Снимок можно посмотреть по ссылке.

«Балкон для эгоиста? Не прикол и не фотошоп. В новом ЖК "Мытищи Парк" (совсем рядом с нами) таких балкончиков много», — подписал снимок автор.

На фото изображен очень маленький балкон, по размерам напоминающий телефонную будку.

«Капсула для тех, кто любит покурить», «Я подумала, что для выгула кошек», «Телефонная будка», «Второй санузел», «Почесать на свежем воздухе», «Персональный лифт», «Телепорт», — прокомментировали москвичи.

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