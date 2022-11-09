В России стало больше новостроек с балконами. Тенденция начала развиваться после пандемии, рассказали «Известиям» аналитики компании WE-ON GROUP.

«Техзаданий с условием балконов и лоджий стало больше по сравнению с доковидным периодом. До начала пандемии это условие включали около 65 процентов, на данный момент можно говорить о 75 процентах», — рассказала главный архитектор WE-ON GROUP Марина Самусенко.

Она пояснила, что если раньше балконы и лоджии использовались в основном в качестве помещения для хранения, то в пандемию COVID-19 ситуация изменилась: жильцы стали переоборудовать их под рабочие места или пространства для отдыха. Эксперт также напомнила, что раньше балконы и лоджии проектировались достаточно узкими, но в пандемию застройщики переориентировались и стали делать их шире и просторнее.

По словам Самусенко, площадь и наличие балконов регулируют сами застройщики. Так, в одном из последних проектов компании для застройщика площадь лоджий для объединенных квартир на последних этажах составила шесть-семь квадратных метров, для остальных квартир — два с половиной квадратных метра, отметила она.

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