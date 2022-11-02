Названы округа Москвы с максимально увеличившимся предложением жилья

Округа Москвы с максимально увеличившимся предложением вторичного жилья называет РБК со ссылкой на аналитиков риелторского агентства Est-a-Tet. Лидером рейтинга стал Зеленоградский округ, где рост экспозиции составил 124 процента: в январе текущего года там было выставлено на продажу 320 лотов, в октябре — 710.

Вторая позиция в списке досталась ЮАО с увеличением числа предложений на 87 процентов (с 2540 до 4750 лотов), третье — СЗАО (плюс 74 процента, с 1990 до 3470 лотов). В пятерку лидеров также вошли набравшие по 68 процентов САО (с 3140 до 5270 лотов) и ЮВАО (с 2690 до 4510 лотов).

В целом по старой Москве количество предложений на вторичном рынке выросло на 58 процентов и составляет сегодня 44,2 тысячи лотов.

Ранее были названы районы старой Москвы с подорожавшим жильем в новостройках. Сильнее всего средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке выросла в Печатниках.